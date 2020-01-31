Dr. İlker İPEKDAL

İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !

Bundan yaklaşık 2 ay önce bir yazı kaleme almıştım.

‘’Yetkisiz Sağlık Uygulayıcıları ve KTTB’nin Ölüm Sessizliği’’ idi başlığı.

Fizyoterapist Ahmet Cemal Ulusan’ı eleştirmiştim.

Halkımıza kendisini doktor olarak tanıttığından, komplikasyonlu vakalarının olduğundan bahsetmiştim.

Damarına basılmış olacak ki, avukatı Sayın Oktay Çınar aracılığıyla, bir tekzip yazısı göndermişti. İçeriğinde, Sayın Ahmet Cemal Ulusan’ın oldukça başarılı geçmişinden ve uygulamalarından bahsediyor, hiçbir şikayet kaydının olmadığından bahsediyordu.

Ben de nezaketen ve hukuğa duyduğum saygımdan dolayı, bu metni noktasına virgülüne dokunmadan köşemde yayınlamıştım. Ama bu işin takipçisi olacağımı da belirtmiştim.

Değerli okurlar;

Şimdi gelelim ikinci perdeye.

Doktoralı olan ama ‘’DOKTOR OLMAYAN’’ Sayın Fizyoterapist Ahmet Cemal Ulusan hakkında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği tarafından 19 Ekim 2018 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunulmuş ve hakkında soruşturma başlatılmış. Soruşturma hala devam ediyor, zaman zaman Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri alınıyor. Soruşturmanın konusu ise, hekim olmadığı halde yetkisiz reçete ve sağlık raporu yazmış olması! Ama her ne hikmetse, bu soruşturma bir türlü sonuçlandırılamıyor!

İşte belgeleri:





























Evet değerli okurlar;

Fizyoterapist Ahmet Cemal Ulusan, Dr. Ahmet Cemal Ulusan, D.C. ünvanındaki Dr. kısaltması ile, halkımızın zihninde ‘’tıp doktoru’’ uyanmasını hedefliyor. Çünkü, adının sonundaki DC ünvanı, zaten Chirropractic olarak bilinen Manuel terapi konusunda doktora yaptığının kısaltmasıdır.

Zaten, hastaları ile konuştuğumda, kendisi hakkında ‘’doktor’’ olarak söze başlıyorlar.

Demek ki, Sayın Avukatının dediği gibi, hakkında şikayet olmamış biri değil, aksine birçok şikayeti olan bir kişi.

Diğer taraftan, yaptıkları bununla da kalmıyor.

Daha adaya ilk geldiği dönemlerde, Sağlık Bakanlığı’nın kapısını çalıp, manuel terapi uygulamaları ile ilgili kendisinin kaleme aldığı bir yasanın geçmesi için telkinde bulunmaya çalışıyor ama başaramıyor!

Fizyoterapistliğini KKTC’den almayan, KKTC’de denkliği bile onaylanmamış bu sağlık uygulayıcısı kişi, Ortopedi, Nöroloji hastaları ile ilgili, röntgen tetkiki talebinde bulunabiliyor, acil olduğunu düşündüğü vakaya ‘’hemen acile git tomografi çeksinler’’ diyerek acile yönlendirebiliyor.

Bu da yetmiyor, işinin uzmanı doktoru tarafından takip edilen hastanın kafasını karıştırarak, eski tetkiklerini, kullandığı ilaçları kontrol etmek üzere o hastadan talep ediyor. Doktorunun yaptığı uygulamaların ve doktorun hastaya kullandığı ifadelerin yanlışlığından falan bahsediyor.

Bunlardan daha vahimi de, aldığım bilgilere göre, bu kişi, kendisi de başarılı bir tıp doktoru tarafından korunup kollanıyor!

Değerli okurlar!

Sadece siz hastalar değil, biz doktorlar olarak da sahipsiziz bu ülkede.

Ülkemizdeki sağlık sisteminin düzelmesinde katkınız olmasını istiyorsanız, lütfen sağlık uygulayıcılarının yetki belgelerini de talep edin lütfen!

Öyle sağlık uygulayıcıları var ki, ne Sağlık Bakanlığı’nı takıyor, ne Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ne de sağlıkla ilgili diğer meslek örgütlerini! Fizyoterapist Ahmet Cemal Ulusan da bu örneklerden sadece birisi…

Birilerinin himayeleri altında olan bu kişiler, tabiri caizse gemi azıya almışçasına at koşturuyorlar sahipsiz KKTC diyarlarında!

Dr. H. İlker İpekdal

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