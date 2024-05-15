İstanbul, 15 mayıs 24 (TAK): Küresel İletişim Derneği tarafından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı "16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı" başladı.
Üniversitenin İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış töreni, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla yapıldı.
Konferansa ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Kenya, İran, KKTC, Hindistan, Fas, Katar, Filipinler, Finlandiya, Suudi Arabistan, Norveç ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden katılım sağlanıyor. Konferansa ayrıca 15 ülkeden 23'ü yabancı, olmak üzere toplam 30 üniversiteden akademisyenler ve iletişim uzmanlarının katkı sunuyor.