İstanbul, 15 mayıs 24 (TAK): Küresel İletişim Derneği tarafından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı "16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı" başladı.

Üniversitenin İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış töreni, TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla yapıldı.