Enkazda kalan son kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Küçükçekmece'de çöken, 1 kişinin öldüğü 3 katlı binanın enkazından 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarılırken, binanın çökme anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın bulunduğu sokak kapatıldı.

Enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin, enkazdaki bir kişiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Enkazdan toplam 2'si ağır 7 kişi yaralı çıkarılırken, göçük altında olduğu düşünülen 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi, enkazdan çıkarıldı. Ekiplerin göçük altındaki son kişiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Binada çökmeden önce herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

Bu arada, binanın çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, sokaktan otomobillerin ve bir minibüsün geçtiği sırada, binanın sokağa doğru çökmesi yer aldı. Bu sırada, sokakta bulunan insanların kaçması ve ortalığın tozla kaplanması da görüntüye yansıdı.

Görüntüde ayrıca, bina çökerken hasar gören seyir halindeki bir İETT otobüsünün de son anda durması kaydedildi.