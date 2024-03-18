 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onaylamasının İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini söyledi.

Ben-Gvir, İsrail Meclisi'nde (Knesset) büyük bir tabanca görseli ve "100 bin İsrailli silahlandı" sloganının yer aldığı posterin önünde durarak gazetecilere konuştu.

Bu hafta bakanlıkta bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten Ben-Gvir, "100 bininci vatandaş ateşli silah ruhsatını aldı." dedi.

Ben-Gvir, savaştan bu yana 299 bin 354 başvuru yapıldığını kaydederek, ancak şimdiye dek 100 bin vatandaşa silah ruhsatının onaylandığını ifade etti.

Bakan, bakanlığının 7 Ekim'den bu yana 100 bin silah ruhsatını onaylamasının İsrail'i daha güvenli hale getirdiğini iddia etti.

- "Silahların doğru ellere geçmesini sağlamaya çalışıyoruz"

Silahın hayat kurtardığını savunan Ben-Gvir, "sivillerin kendilerini koruyabildiği" yerlerde 7 Ekim saldırılarının boyutlarının daha küçük olduğunu söyledi.

Silah sayısının kamusal alanda artmasını eleştiren kadın gruplarının suç ve aile içi şiddetle ilgili endişelerine ilişkin soruya ise Ben-Gvir, silahların "doğru ellere" geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Ben-Grvir, yeterli silah olmadığı için kadınların tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü savunarak, on binlerce kadına verilen silah ruhsatlarıyla artık kendilerini koruyabileceklerini sözlerine ekledi.

7 Ekim'in ardından silah ruhsatı talepleri artarken, Haaretz gazetesine göre binlerce silah ruhsatı yasa dışı biçimde verildi.

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Bakan Ben-Gvir iki kez insanları kişisel tabancasıyla tehdit etmişti.