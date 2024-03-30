İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırısında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mensubu 3 asker ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre İsrail’e ait insansız hava araçları UNIFIL’ın Lübnan’ın Rimeyş beldesi yakınlarındaki zırhlı aracını hedef aldı.

Saldırı sonucu 3 UNIFIL askeri ve mütercim olarak görev yapan bir Lübnanlı sivil yaralandı.

Olay bölgesindeki yaralı askerlerin hastaneye nakli için bölgeye helikopterler sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Rimeyş beldesinde UNIFIL’e ait aracın hedef alınmadığını savundu.

Saldırıya ilişkin UNIFIL’den henüz açıklama yapılmadı.