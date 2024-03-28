İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Nakura beldesindeki bir kafeye füze ile saldırı düzenledi.

Nakura'daki saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu ayrıca Teyr Harfa beldesindeki İslami İzci Derneği'ne bağlı sivil savunma ekiplerinin bulunduğu binaya hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı nedeniyle sivil savunma ekiplerinden 6 kişinin öldüğü, bazılarının halen enkaz altında oldukları belirtildi.

İsrail ordusu bugün Habbariye beldesindeki Cemaat el İslamiye'ye bağlı acil yardım ekibine yönelik hava saldırısı düzenlemiş, toplamda 7 kişi ölmüştü.

İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı böylelikle 16 kişi olarak kayda geçti.