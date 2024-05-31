 İsrail savaş uçaklarının gece boyu Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Es-Sus" ailesine ait evin hedef alındığı bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk, 3'ü kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Hur" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de bir evin İsrail savaş uçaklarınca vurulduğu, ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinlinin öldürüldüğünü, 81 bin 777 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.