İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak, 36 bin 379'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 239 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 95 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 350 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 379'a, yaralı sayısının 82 bin 407'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

-İsrail, şartları kabul edilmeden kalıcı ateşkesin mümkün olmadığını yineledi

İsrail, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatıldı.

İsrail'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerdiği "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili teklifi kabul etmeyeceği kaydedilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Öneriye ilişkin İsrail, kalıcı bir ateşkes yürürlüğe girmeden önce bu şartların sağlanmasında ısrar etmeyi sürdürecek. Bu şartlar sağlanmadan önce İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul edeceği fikri umutsuz bir girişimdir."

Söz konusu açıklama ülke medyasında İsrail'de "savaş yanlılarını yatıştırmak için yapıldığı" şeklinde değerlendirildi.

Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada da "İsrail'in Gazze'deki tüm hedefleri gerçekleşene kadar savaşı sürdürmede ısrarcı olduğu" belirtilmiş, "İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.