Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail’in bombardımanları sonucu Filistinli bir gazetecinin daha öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim’den bu yana öldürülen gazeteci sayısının 137’ye çıktığını duyurdu.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi’ne yönelik soykırımın başlamasından bu yana, gazeteci arkadaşımız Abdulvahap Avni Ebu Avn’un şehit edilmesinin ardından, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 137’ye yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Ebu Avn’ın ne zaman öldürüldüğüne dair bilgi verilmeyen açıklamada, gazetecinin foto muhabiri olduğu ve Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan el-Magazi Kampı’na yönelik düzenlenen İsrail bombardımanı sırasında hayatını kaybettiği kaydedildi.