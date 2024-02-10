İsrail ordusunun, Lübnan’ın iç kesimlerinde yer alan Sayda kentinin kuzeyinde bir araca düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan’da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'de yayımlanan habere göre İsrail güçleri, Sayda kentinin kuzeyinde yer alan Cadra bölgesinde bir aracı vurdu.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Saldırı sonucu ölenlerin Hizbullah mensubu olup olmadığı veya kimlik bilgileri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Cadra bölgesi, İsrail- Lübnan sınırından yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İsrail ordusu son olarak 2 Ocak’ta Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’yi hedef almak amacıyla Beyrut'a hava saldırısı düzenlemişti.