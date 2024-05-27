İsrail ile Mısır askerleri arasında sınır bölgesinde çatışma çıktı. Çatışmada bir Mısır askeri öldü. İsrail'in çadır kent saldırısında ise can kaybı 45'e yükseldi.

İsrail ile Mısır askerleri arasında Refah sınırında çatışma çıktı, olayda Mısır ordusundan bir asker öldü.

İlk açıklama İsrail'den geldi, iki ülke askerlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açtığı belirtildi. İlerleyen dakikalarda Mısır tarafı, olayda bir askerlerinin öldüğünü duyururken İsrail kayıp bildirmedi.

Olaya dair soruşturma başlattıklarını açıklayan İsrail, Mısır makamları ile temasta olduklarını kaydetti. İki ülke askerini neyin karşı karşıya getirdiği henüz belli değil.

7 Ekim tarihinde Hamas'ın saldırısı ve İsrail'in buna yanıt olarak Gazze Şeridi'ne bombardımanıyla başlayan savaşta ilk kez bir Mısır askeri hayatını kaybetti. Savaşın başında İsrail ordusunun Kerem Şalom sınır kapısı yakınlarına düzenlediği bombardımanda bazı Mısır askerleri hafif şekilde yaralanmıştı. Olayın "kaza" olduğunu söyleyen İsrail, Mısır'dan özür dilemişti.

Mısır sınırında iki ülke askeri arasındaki çatışma, İsrail'in Refah'ta bir çadır kente gece saatlerinde düzenlediği bombardımanın ardından yaşandı. İsrail saldırıda iki üst düzey Hamas yetkilisini öldürdüğünü savunurken, Gazzeli sağlık yetkilileri çadır kentte en az 45 sivilin öldüğünü, 200'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.