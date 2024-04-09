İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan bombalaması sonucu, El-Megazi Belediye Başkanı Hatim Salih el-Gamri ile çok sayıda Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki belediyeye ait ortak hizmetler binasını doğrudan hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Belediye Başkanı Gamri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında, ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.