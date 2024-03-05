

Şifa Tıp Merkezi ve Avrupa Hastanesi'ne son bir günde 34 cenaze getirildi

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden, Şifa ve Avrupa hastanelerine son 24 saatte toplam 34 cenaze getirildi.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne aralarında yalnızca El-Fakavi ailesinden 17 kişi olmak üzere 25 kişinin cenazesi getirilirken, Şifa Tıp Merkezi'ne de saldırılarda öldürülen 9 kişi ulaştırıldı.

Hamed kenti başta olmak üzere Han Yunus ve çevresindeki birçok bölge İsrail savaş uçakları ve topçularının yoğun saldırılarına maruz kaldı.

Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı savaş uçakları tarafından şiddetli şekilde vuruldu. Nusayrat'ta Sudud ailesinin evine düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne şiddetli saldırılar düzenledi.