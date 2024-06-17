İsrailli bir yetkilinin bugün yaptığı açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti. Yetkili, merkezci eski general Benny Gantz'ın hükümetten ayrılmasının ardından beklenen bir hamleyle Netanyahu'nun altı üyeli savaş kabinesini feshettiğini duyurdu. Kabinenin, İsrail-Lübnan sınırında gerilimin artması üzerine dağıldığı belirtiliyor. Başbakanın yeni bir savaş kabinesi kurması beklenmiyor. Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre daha önce savaş kabinesi tarafından tartışılan bazı konular artık güvenlik kabinesinde tartışılmak üzere aktarılacak. Ancak hassas kararlar Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi ve savaş kabinesinde gözlemci olarak görev yapan Shas partisi başkanı Aryeh Deri'nin yer alması beklenen daha küçük bir danışma forumunda ele alınacak.

Yine Haaretz'e göre savaş kabinesinin dağıtılmasının sembolik bir adım olduğu ve esasen bakanların dahil edilmesini önlemeye yönelik olduğu düşünülüyor.

İsrail savaş kabinesi, 7 Ekim'de Hamas'la çatışmaların başlamasının ardından 11 Ekim 2023'te kurulmuştu.

-Aşırı sağcı bakanlar katılmak istiyordu

Netanyahu, aşırı sağcı koalisyonunun milliyetçi-dindar ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu. Kamu yayıncısı KAN'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kabineye katılmak için güçlü bir talepte bulunmuştu. Bu hamle, muhalefet lideri Benny Gantz'ın, Gazze Şeridi'ne yönelik savaş sonrası strateji konusundaki anlaşmazlıklar üzerine bu ayın başlarında acil durum hükümetinden ayrılmasının ardından geldi.

Gantz, Gazze politikasının sürdürülebilir olmayacağını söyleyerek kabineden istifa etmiş, erken seçim çağrısı yapmıştı. Başlangıçta kabinede Netanyahu, Gantz, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ron Dermer, Gadi Eizenkot ve Shas partisi lideri Aryeh Deri yer alıyordu.