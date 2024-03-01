İspanya Meclisi, "diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve silah ambargosu getirilmesi" gibi maddelerin de olduğu İsrail karşıtı önergelere onay vermedi.

İspanya'da muhalefette bulunan aşırı solcu Podemos partisinin girişimiyle sunulan, Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı İsrail'e karşı bazı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımlar içeren önerge ile azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) sunduğu, İsrail'e karşı çok daha yumuşatılmış kararların olduğu önergedeki maddeler tek tek oylandı.

Mecliste dün akşam oylamaya sunulan 6 maddeden sadece "Gazze'ye insani yardımın girişini ve yardımların artırılmasını sağlamak için çabaların iki katına çıkarılması ve AB içinde ortak koordinasyonlu yardımların gönderilmesi" kabul edildi.

Koalisyon hükümetindeki PSOE ile Sumar ittifakının da "evet" oyu kullandığı "İsrail ile silah ticaretinin hemen durdurulması" maddesi ise muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), aşırı sağcı Vox ve hükümete dışarıdan destek veren Katalonya İçin Birlik (Junts) partilerinin "hayır" oylarından dolayı 166'ya karşı 176 oyla reddedildi.

"Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları sona erene kadar İsrail ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması" başlıklı önergeye, sadece Podemos, Sumar ve EH Bildu (ayrılıkçı Bask partisi) partileri "evet" dedi. Bu önerge de 37'ye karşı 310 oyla kabul edilmedi.

Vox, İsrail karşıtı tüm önergelere "hayır" oyu kullanan tek siyasi parti oldu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, sosyal medyadan, İsrail'in dün Gazze'de insani yardımları bekleyen sivillere yönelik yaptığı ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili mesaj yayımladı.

Albares, mesajında, "Gazze'de düzinelerce Filistinli sivilin yiyecek beklerken öldürülmesiyle yaşananların kabul edilemez niteliği, ateşkesin aciliyetinin altını çiziyor. İnsani yardım engelsiz girebilmelidir. Uluslararası insancıl hukuka uyum zorunludur." ifadelerini kullandı.