KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın temasları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta çıkmazın aşılmasının birleşmeyle mümkün olmadığını ifade ederek, bunun anlaşılabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bakılması gerektiğini belirtti.

Işık, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik haklarının insan hakları temelinde güvenceye alınabileceği tek seçeneğin, uluslararası hukukun bir gereği olarak kendi devleti olduğunu vurguladı.