İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) içerisinde yer almayı hak ettiğini belirtti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, İrlandalı mevkidaşı Varadkar ile başkent Priştine'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Başbakan Varadkar, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın bu yıl Avrupa Konseyine katılmasını ve AB entegrasyonu yolunda anlamlı ilerlemeler kaydetmesini umduğunu söyledi.

AB ile üyelik müzakerelerini başlatma sürecinde Kosova'nın destekçisi olmayı istediklerini belirten Varadkar, “Kosova'nın hak ettiği yerin Avrupa Birliği içinde olduğuna kesinlikle inanıyoruz ve bunun çok da uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceğini umuyoruz." dedi.

Varadkar, AB tarafından Kosova’ya uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını savunduklarını kaydetti.

Kosova’da Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını desteklediklerini ancak bunun koordinasyonlu bir şekilde yapılması gerektiğine işaret eden Varadkar, “Kosova'da alt devlet veya mikro devletin yaratıldığını görmek istemiyoruz.” diye konuştu.

Başbakan Kurti de İrlanda’nın, Kosova’nın AB entegrasyonu, Avrupa Konseyi üyeliği ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli askerleri aracılığıyla güvenliğe destek sunduğunu belirtti.

Kurti, "Bugünkü toplantı, ikili ilişkilerimizi hem ekonomik ve ticari düzeyde hem de kültürel, siyasi ve diplomatik düzeyde derinleştirmek için önümüzde bulunan fırsatları görüşmek için çok iyi bir fırsattı." ifadesini kullandı.

Varadkar, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile de görüştü.

Öte yandan Varadkar, Kosova’nın ardından Karadağ ve Kuzey Makedonya’yı da ziyaret edecek.