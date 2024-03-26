Yüksek Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın başkent Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen ABD'ye iade davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Assange'ın hemen iade edilemeyeceğine hükmederek, davayı 20 Mayıs'a erteledi.

BBC Türkçe Servisindeki habere göre Yüksek Mahkeme, ABD makamlarının Assange'ın akıbeti konusunda daha fazla güvence vermesini talep etti.

Söz konusu güvenceler, Assange'ın, ifade özgürlüğünü de kapsayan ABD Anayasası Birinci Değişiklik Maddesi'ne istinat edip edemeyeceği ve ölüm cezasına maruz kalıp kalmayacağı konularında bekleniyor.

Mahkeme ayrıca, Washington güvence vermezse, Assange'ın "ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali" gibi gerekçelerle yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğine hükmetti.

İngiltere'de 2019'dan bu yana hapishanede olan Assange'ın, ABD tarafından 2010-2011 yıllarında gizli askeri belgeleri sızdırdığı gerekçesiyle iadesi isteniyor.

Assange, ABD'ye iade talebine karşı beş yıldır hukuki mücadele veriyor.

Bugünkü duruşmada, verilen kararın tersi yönde bir karar çıksaydı, 52 yaşındaki Assange'ın önümüzdeki günler içerisinde ABD'ye iade edilebileceği değerlendiriliyordu.

-175 yıla kadar hapis cezası alabilir

Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlayan Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

Julian Assange'ın eşi Stella Assange, geçen ay yaptığı açıklamada, mahkemede eşine iade kararı çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracaklarını belirtmişti.

-Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

Julian Assange'ın ABD'ye iade davasına ilişkin duruşmalar, 20-21 Şubat'ta Yüksek Mahkeme'de görülmüş, kararın ileri tarihte verileceği kaydedilmişti.