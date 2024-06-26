İngiltere’deki büyük partilerin, 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek seçimler ışığında, Kıbrıs’ta federal çözüme destek mesajı verdikleri belirtildi.

Alithia gazetesi, Birleşik Krallık’taki “Ulusal Kıbrıs Federasyonu”nun, 4 Temmuz’da ülkede yapılacak seçimler ışığında büyük İngiliz partilerinden federal çözüme destek mesajları aldığını yazdı.

Gazete Muhafazakâr Parti lideri Richard Holden ile Avrupa Gölge Bakanı Steven Doughty’nin Birleşik Krallık’taki “Kıbrıs” toplumuna gönderdiği mesajlara yer verdi.

Habere göre Muhafazakâr Parti lideri Richard Holden, “Kıbrıs” toplumuna yönelik gönderdiği video ses kaydında, Muhafazakâr Parti’nin her zaman için “Kıbrıslıların” Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek verdiğini vurguladı.

Holden, çözümün BM kararları temelinde, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı olması gerektiğini de vurguladı.

Holden açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’a sürekli destek veren Kuzey Londra Milletvekili Teresa Viliers’in çalışmalarına vurgu yaptı.

İşçi Partisi adına mesaj gönderen Avrupa Gölge Bakanı Steven Doughty, iki ülke arasındaki yakın, tarihi ve stratejik bağlardan dolayı dinamik “Kıbrıs” toplumundan gurur duyduklarını ifade etti.

İşçi partili bir hükümette bunun gelişmesi için çalışacaklarını ifade eden Dougty, olası bir İşçi Partisi hükümetinin, Kıbrıs sorununa, iki kesimli iki toplumlu federasyona dayalı bir çözümün bulunması için çalışacağını da belirtti.