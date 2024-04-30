"Aşdod Limanı'nın kullanılması oyunun kurallarını değiştirecek ve biz de bu konuyu (İsrailli) meslektaşlarımıza güçlü şekilde söylemeye devam ediyoruz"

İngiltere'nin Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Leo Docherty, Gazze'ye gönderilecek yardımlar için Usdud (Aşdod) Limanı'nın kullanılmasının oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Docherty, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 9 kez Gazze'ye havadan yardım bıraktığını kaydetti.

Toplamda 85 ton yardımın havadan bölgeye ulaştırıldığını anlatan Docherty, yardımların helal gıda, bebek maması, su, un ve pirinç gibi ürünleri kapsadığını dile getirdi.

Docherty, bir çıkarma gemisinin de denizden açılması planlanan yardım koridoru için bölgeye gönderildiğini bildirdi.

Gölge Savunma Bakanı John Healey, Docherty'e sorusunda, Savunma Bakanı Grant Shapps'ın iki aydır yalnızca bir kere mecliste soruları yanıtlamasını eleştirdi.

Healey, "Gazze'deki Filistinlilerin acısı çok büyük. Çocuklar açlıktan ölüyor, aileler ölüyor, kıtlık ve hastalıklar kol geziyor." ifadelerini kullanırken, "Bu yıl neden bir kere bile denizden yardım gönderilmedi? Hükümet, Usdud Limanı'nın açılması için ne yapıyor?" diye sordu.

İngiliz askerlerinin Gazze'de yardım dağıtma faaliyetlerine katılabileceğine yönelik haberlere de değinen Healey, "Sayın Bakan bu planı doğrulayacak mı?" sorusunu yöneltti.

Healey, Shapps'ın bölgeyi neden yalnızca bir kere ziyaret ettiğini de sordu.

Docherty, İngiliz askerlerinin Gazze'de yardım faaliyetlerine katılıp katılmayacağına ilişkin açıklama yapmazken, "Usdud Limanı'nın kullanılması oyunun kurallarını değiştirecek ve biz de bu konuyu (İsrailli) meslektaşlarımıza güçlü şekilde söylemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Shapps'ın parlamentoyu bilgilendirmemesi ve bölgeye bir kere düzenlediği ziyarete de değinen Docherty, "Sayın Bakan yoğun birisi ancak en önemli görevinin parlamentoyu bilgilendirmek olduğunu da biliyor." dedi.

- "Dünyanın en sert silah ihracat rejimine sahibiz"

Docherty, İşçi Partili Zarah Sultana'nın "(İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu, işlediği korkunç suçlardan dolayı sorumlu tutulmalı mı?" sorusuna ise "kapsam dışı" olduğunu belirterek yanıt vermedi.

Eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise "Hükümet, İsrail'e bombardımanları durdurması, askerlerini Gazze'den çekmesi için ne gibi bir baskı uyguluyor?" diye sordu.

Docherty yanıtında sivillerin korunması konusunu sık sık dile getirdiklerini aktararak, "Ancak bu sorunun temelinde Hamas'ın işlediği suçlar yatıyor. Barış ve güvenlik için Hamas'ın silah bırakması ve esirleri serbest bırakması gerekiyor." dedi.

Bağımsız milletvekili Jonathan Edwards, Docherty'e "Anladığım kadarıyla İngiltere hükümeti İsrail ordusunun Refah'a bir operasyon yapmasını desteklemiyor. Böyle bir durumda İngiltere, İsrail'e silah ihracatı lisanslarını askıya almak da dahil olmak üzere elindeki tüm gücü kullanacak mı?" sorusunu yöneltti.

Docherty, "Gurur duyulacak şekilde dünyanın en sert silah ihracat rejimine sahibiz." yanıtını verdi.