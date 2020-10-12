Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
488.665
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2769
EURO
9.2684

İlk tura karantina gölgesi düştü

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

12 Ekim 2020, 02:12

Uçağa atladı.

Ercan’a indi.

Elini kolunu sallaya sallaya aramıza karıştı.

Bu olay, birkaç gün önce yaşandı.

Karantina yok.

Türkiye’ye görevli gitti.

Ercan üzerinden geri döndü.

Bir hafta karantinada kaldı. Testi negatif çıktı.

İş başı yaptı.

Kızının ateşi çıkınca test yapıldı. Kızının PCR testi pozitif çıkınca kendisine bir daha baktırdı.

Pozitifti!

Temaslıları karantinaya alındı.

Bu olay da birkaç gün önce yaşandı.

İlk olayın kahramanı KKTC Vatandaşı değildi.

Haliyle oy kullanmadı.

İkinci olayın kahramanı KKTC Vatandaşı idi.

Oy kullanamadı!

Temaslıları da oylarını kullanamadılar!

Dün, tüm Cumhurbaşkanı adayları çağrıda bulunuyorlardı.

Evde durmayın, oy kullanın diye…

Yüksek Seçim Kurulu da Yargıç sayısının artırılması konusunda oy istiyordu!

İroniye bakınız.

Devletin başına adaylığını koyanlar da, yargının başındakiler de seçmenin görevini yapmasını istiyorlardı.

Ancak her iki grup da, karantinadaki seçmenin Anayasa ile sabitlenmiş oy kullanma haklarının ellerinden alınmasına ses bile çıkarmıyorlardı.

Bir kişi hariç.

Tam yirmi sekiz günlük rekor ile karantina gazabına uğrayan Sayın Erhan Arıklı.

Yaklaşık 3.500 seçmenin, karantinada olmaları nedeniyle Anayasal hakları olan oy kullanma haklarının elinden alındığını açıklıyordu dün.

Bir taraftan oy kullanın diyenler, öteki taraftan seçmene uygulanankarantina hapsinin izahını yapmıyorlar/yapamıyorlar nedense.

Seçmenin oy kullanma hakkının elinden alınması değil midir bu durum son tahlilde?

Şimdi sıra ikinci turda.

Bir oyun bile hesabının yapılacağı büyük finalde!

Birinci tura karantina gölgesi düştü bir kere.

Bakalım hangi hesaplar yapılacak büyük finalde…

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim