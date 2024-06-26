Güney Kıbrıs’ta ikisi Rum, üçü yabancı uyruklu olan toplam beş kişinin, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yatırım dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu beş kişinin ABD’ye iadesi için prosedür başlatıldığını, ancak Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından serbest bırakıldığını; ardından Başsavcılık tarafından bu kararın temyize götürüldüğünü ve şahısların yeniden tutuklandığını yazdı.

Gazete, ABD’nin, söz konusu şahısların yeni teknolojiyi kullanarak ABD’de dolandırıcılık yaptıkları, kara para akladıkları ve kimlik bilgilerini çaldıkları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’tan ABD’ye gönderilmelerini talep ettiğini kaydetti.

Haberde, şahısların Güney Kıbrıs’ta yargılanmaya devam edeceği belirtildi.