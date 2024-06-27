Dimitris Hristofyas’ın Rum Yönetimi Başkanı olduğu dönemde 2 Rus oligarka verilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun geri alınacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, aleyhinde yaptırım uygulanan Rus oligarklar Konstantin Grigorisin ile İgor Kasaev’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının geri alınmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Gazete, Grigorisin’in 2011 yılında vatandaşlık aldığını ve 2020 yılının Kasım ayında 18 milyon dolarlık dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldığını; Kasaev’in de 2012 yılında vatandaşlık aldığını ve 8 Nisan 2022’de Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yaptırımlar listesine girdiğini kaydetti.

Haberde, Kasaev’in 3,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinde yer aldığı ifade edildi.