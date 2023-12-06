Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Mısır ve Ürdün’de yaptığı temaslarda Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun oluşturulması konusunu masaya yatırdığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in temaslarına yer verdi. Gazete, Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun oluşturulmasına ilişkin planlamanın tamamlanmasına karşın Gazze’ye yönelik bu misyonun başlamasına ilişkin yeşil ışığın yakılmasının ise karmaşık müzakere gerektiren komplike bir konuyu teşkil ettiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin bu nedenlerden dolayı zemini buna göre hazırlamak amacıyla sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu yazan gazete, Mısır ve Ürdün’deki dünkü temaslar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın önerisinin çeşitli parametrelerinin ele alındığını belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelerek Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardım akışının artırılması yöntemlerini ele aldı.

Hristodulidis, görüşmede ek insani yardımın sağlanmasına yönelik genel koordinasyon çerçevesinde, Rum Yönetimi’nin Gazze’ye denizden insani yardım koridorunun oluşturulması için üstlendiği inisiyatifin planlanmasının belirli boyutlarından da bahsetti.

Hristodulidis, Abdulfettah es-Sisi'ye ayrıca insani yardım koridorunun oluşturulmasının hayata geçirilmesine katkı koyan belli sayıdaki ülkenin niyeti konusunda da bilgi verdi.

Hristodulidis ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah ile de bir araya gelirken, Ürdün Kralı insani yardım koridoru inisiyatifine destek belirtti.

Ürdün Kralı inisiyatifin ileriye götürülmesine yönelik olarak sürekli temas halinde olacakları konusunda Hristodulidis ile mutabık kaldı.

Reuters haberine de atıfta bulunulan haberde, Hristodulidis’in Mısır ve Ürdün ziyaretleri nedeniyle, İngiliz Hükümetinin Gazze’ye yönelik yardımın ulaşması için sığ sulara demirleyebilen gemi tahsis etmeye hazır olduğunu Rum Yönetimi’ne ilettiğini belirtti.

-Mısır ile enerji konusu da ele alındı

Fileleftheros gazetesi aynı haberde Hristodulidis’in Mısırlı mevkidaşıyla ayrıca Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki doğal gazın, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak iki ülkenin enerji planlamalarını da ele aldığını yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Mısırlı mevkidaşına, AB-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği desteği de iletti.

İki lider görüşme sırasında ayrıca Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır arasındaki üçlü zirvenin toplanmasını ve 2024 yılı içerisinde bir sonraki hükümetler arası Güney Kıbrıs-Mısır zirvesinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesini de ele aldı.