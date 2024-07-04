Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldığı ve burada açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher’in, ABD’nin bağımsızlığının 248'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlendiği resepsiyona katıldığını yazdı..

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis resepsiyonda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilere ve stratejik diyaloğa ilişkin anlaşmaya vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin hiç bu kadar güçlü olmadığını söyleyen Hristodulidis, iki ülke halkları arasındaki temasların da hiç bu kadar gerçek ve değerli olmadığını da belirtti.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kurulduğu 1960 yılından bugüne ABD ile olan ilişkilerin, gerek ikili düzeyde gerekse Doğu Akdeniz bölgesinde kozmo

polit ilişkiler haline geldiğini ifade etti.

Stratejik diyaloğun kurumsallaştırılmasının, Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenliğin ve istikrarın güvence altına alınması için iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğünü, bu ortaklık ilişkisine yönelik ortak kararlılığı gösterdiğini ifade eden Hristodulidis açıklamasında ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri analiz ederek kendisinin dışişleri bakanı olduğu dönemde ABD ile 2018 yılında imzalanan Niyet Beyanına, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi’nin (CYCLOPS) kurulması ve 2024 yılında başlayan Stratejik Diyaloğa atıfta bulundu.

Hristodulidis, iki ülkenin, Gazz’deki sivillere yönelik insani yardımı öngören “Amalthia” inisiyatifi çerçevesinde iş birliğinden de söz etti.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin, göreve geldiği ilk gün itibarıyla hükümetin önceliği olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu ilişkilerin adım adım güçlendiğini belirtti.

ABD Büyükelçisi Fisher ise Güney Kıbrıs’ın bölgede oynadığı önemli role vurgu yaparak Gazze’ye sağlanan yardımdan da bahsetti.

Fisher, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un iki hafta önce, Stratejik Diyaloğu açtığını vurguladı.

-Kıbrıs sorunu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada ABD’nin, “işgali sonlandırma” ve ülkenin yeniden birleştirilmesi çabalarında her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu belirtti.

Ülkenin ve halkın yeniden birleşmesinin, “Kıbrıs’”ı, çalkantılı bölgede istikrarın gücü olarak kalmasını sağlayacağını belirten Hristodulidis, bu gidişat için BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yakın ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

-Fisher

ABD Büyükelçisi Fisher ise Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamasında ABD’nin Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme yönelik bağlılığını dile getirirken Kıbrıs Türk toplumu ile Kıbrıs Rum toplumunu arasındaki uçuruma köprü kurulması isteklerinin devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilcinin atanmasının önemini vurgulayan Fisher, Holguin’in çabalarını desteklediklerini çünkü adil ve kalıcı bir çözümün, tüm Kıbrıslılara fayda getireceğine inandıklarını da ifade etti.