Hollandalı bir grup çiftçi, Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasına karşı gösteri düzenledi.

Hollanda'daki bir çiftçi örgütünün çağrısıyla yaklaşık 150 çiftçi, Brüksel'de AB kurumları yakınında bulunan Jean Rey Meydanı'nda bir araya geldi.

Meydana 6 traktör park eden Hollandalı çiftçiler, AB'nin tarımsal faaliyette belirlenen sınırların üzerinde gübre kullanımına imkan sağlayan kural istisnasına devam edilmesini talep etti.

Çiftçiler nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Brüksel son dönemde çiftçilerin yoğun protestolarına sahne oldu. Çiftçiler özellikle büyük traktörleriyle şehrin ana yollarını trafiğe kapatarak sorunlarına dikkati çekmek üzere çok sayıda gösteri düzenledi.

Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyor. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyor.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.