BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Birleşik Krallık yetkilileriyle temaslar yapmak amacıyla dün itibarıyla Londra’da olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Holguin’in bugün de Londra’da olacağını, temasları çerçevesinde Avrupa Bakanı Leo Docherty ile de bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, BM Basın Sözcüsü Stephane Dujarric’in, “Holguin’in Londra sonrasında, Kıbrıs’a döneceği ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşeceği” şeklindeki açıklamalarını da anımsattı.

-Stewart

Haravgi gazetesine göre BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs sorununun çözümü için bir fırsata sahip olduklarını, bir başka fırsatın olup olmayacağını da bilmediklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (UNFICYP) adada konuşlandırılmasının 60’ıncı yılında, barışın korunmasında vatandaşlar toplumunun (sivil toplumun) rolü konusunda geçen çarşamba günü Ledra Palace’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Stewart, "sorunu çözecekleri anlamına gelmeksizin, Türkiye ve Yunanistan’ın yakın olması gibi olumlu unsurların bulunduğunu, ama tam tersine göre, bunun daha iyi olduğunu" belirtti.

Stewart, Kıbrıslı Rumların, geçmişte kesin olarak addedilmeyen, çözüm için baskı yapmasını ayrıca kişisel temsilci atanmasını da olumlu olarak nitelendirdi.

Ne kadar küçük olsa da sahip olunan fırsatı yakalamaları gerektiğini söyleyen Stewart, Kıbrıs’taki büyük bir çoğunluğun çözüm istediğini, liderlerin zor kararlar alması gerektiğini, bunun da bulunması nadir olan siyasi cesareti gerektirdiğini belirtti.

Stewart açıklamasında ayrıca Holguin’in sivil toplum örgütlerinin hayati önem taşıdığına inandığını ayrıca sivil toplumun söz sahibi olmasını sağlamaya da kararlı olduğunu ifade etti.