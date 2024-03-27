Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, müzakerelerdeki talepleri gerçekleşmeden Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmayacağını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Meşal, Ürdün'de düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

İsrail ile Hamas arasında Katar'daki ateşkes ve esir takası müzakerelerine değinen Meşal, Hamas'ın sahadaki mücadelenin yanı sıra müzakere masasında da mücadele verdiğini, inşallah ikisinde de kazanacağını söyledi.

Müzakerelerde Gazze'ye saldırıların durması, İsrail ordusunun çekilmesi, zorla yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi, insani yardımların girişinin sağlanması, ablukanın kalkması ve yeniden imar konularında ısrarcı olduklarını kaydeden Meşal, "Bu hedefler gerçekleşmeden esirlerini serbest bırakmayacağız." dedi.

Müzakerelerin çetin şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Meşal, sahada da direnişin çetin mücadeleye devam ettiğini ve iyi durumda olduğunu belirterek, "Bu tarihi bir mücadele. Evet güç dengeleri bizden yana değil ancak Allah bizimle, sonra ümmetimiz, hak ve adalet bizimle." diye konuştu.

Bu mücadelenin uluslararası arenada "İsrail'in çirkin yüzünü" ortaya çıkardığını vurgulayan Meşal, tüm liderler, hükümetler, siyasi güçler ve örgütlerden Gazze halkının yanında olduklarını hissettirmelerini istedi.

Geçen son birkaç günde Doha, İsrail ile Hamas arasında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda ve ABD'nin katılımıyla ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması amacıyla gerçekleştirilen dolaylı müzakere turlarına tanık olmuştu.

İsrail, dün Gazze'deki savaşa tamamen son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekilmesi dahil olmak üzere Hamas'ın "aşırı talepleri" gerekçesiyle Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurmuştu.

- Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası için dolaylı müzakere

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.