Hamas, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinli sivillerin kıyafetlerini çıkararak fotoğraflarını çekmesine tepki gösterdi.

Hamas’tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "(İsrail) İşgal ordusu askerlerinin Gazze'de onlarca Filistinli sivili alıkoyup soğuk havada elbiselerini çıkardıktan sonra fotoğraflarını çekmesi savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

İnsan hakları kuruluşlarına İsrail’in işlediği bu suçun belgelenmesi çağrısı yapılan açıklamada, İsrail güçleri tarafından bilinmeyen yerlerde alıkonulan sivillerin durumunun takip edilmesi istendi.

Filistinli aktivistler de sosyal medya hesaplarında, İsrail askerlerinin alıkoyduğu ve aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli sivillerin fotoğraflarını yayımladı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.