banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111207
ALTIN
322.634
DOLAR
6.0813
STERLİN
7.8302
EURO
6.7957

Halkı birbirine düşürürken makamını korumak

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

04 Mart 2020, 04:23

Asgari ücret mahkemelik oldu.

Sürpriz değildi.

Sürpriz olmamasının sebebi artıştaki meblağ değil.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın tutumu.

Gerek asgari ücretle çalışan kesimin, gerekse işverenin, kendi bakış açılarına göre haklı gerekçeleri var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sucuoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı olarak herkesi memnun ve mutlu etmek zorunda olmasa da, çalışan ve işveren barışının sürdürülebilir olabilmesi konusunda, gerekirse koltuğunu bile riske atacak sorumlulukları üstlenmek zorunda idi.

Oysa ki öyle olmadı!

İlk artıştan, çalışan taraf memnun olmadı ve masadan kalktı.

Sayın Sucuoğlu, masayı terk edenlere, siyaset tarihine geçecek bir tepki göstererek, 10 Şubat 2020 tarihinde: ‘’4 bin 300 TL verebilecek biri varsa gelsin ve formülleriyle anlatsın.’’ demişti.

Pardon ama, kimse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna kendilerini zorla oturtmadı ki!

Söz konusu ücreti yüksek bulunuyorsa, uzlaşmanın yollarını araması gereken yine kendisi idi.

Tabii bu sırada, asgari ücretin yıl içerisinde iki veya üç defa daha belirleneceğini belirtmesinin de, topu taca atma çabasından başka bir şey olmadığını herkes biliyordu.

Sonuçta ne oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplandı. Asgari ücret, brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak belirlendi.

Bu seferde, işveren tarafı masayı terk etti!

Şimdi sormak lazım.

Sayın Sucuoğlu, bu krizi yönetebildi mi?

Hayır.

Neden?

Çünkü Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası bu yeni asgari ücretle ilgili ara emri alınması için mahkeme yoluna gideceğinin tebligatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu!

Çalışan kesim ile işveren, işveren ile devlet birbirine düştü!

Değerli okurlar;

Bu yazdıklarımı herkes biliyor.

Ancak, siyasi tarihe not düşmek adına, bir hatırlatma daha yaparak konuları birbirine bağlamak istiyorum.

Hatırlarsanız, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin açtığı kamu hekimlerinin ikinci iş davası Sayın Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanlığı döneminde, Yüce Mahkeme’nin Mandamus emri ile karara bağlanmıştı. Yani Yüce Mahkeme,Sağlık Bakanlığı Makamı’na ve o gün o makamda oturmakta olan Sayın Sucuoğlu’nun şahsına, ikinci iş yapan kamu hekimleri hakkında disiplin soruşturması açmasını emretmişti.

Mahkemede, Mandamus emri verilirse uymayacağı ve istifa edeceği ifadesi kayıtlarla sabit olan Sayın Sucuoğlu, gerçekten de bu karara uymamış, bunun yerine, bir taraftan sağlıkta kaos çıkma olasılığını halkımızın gündemine sokarken, diğer taraftan da yasadışı bir tüzük çalışması ile hekimleri birbirine düşürmüştü.

Çoğu kişi bilmeyebilir ama, serbest çalışan hekimlerin, kamu hekimlerinin özel kliniklerini telefonla arayarak denetleme yaptıkları gibi asılsız ve tamamen doğru olmayan bir iddia da ortaya atmıştı. Bu da hekimler arasındaki gerginliğe tuz biber ekmişti.

Sonuçta ne olmuştu?

Halkın gözü önünde, kamu hekimlerinin ve serbest çalışan hekimlerin adeta birbirine girmesini, güvene aldığı makam koltuğuna çekilip, tabiri caizse keyifle izlemişti! (Not: O fırtına ve kaosun etkileri bugün bile hala devam ediyor.)

İşte değerli okurlar;

Konular farklı ama yaklaşım tarzı ne kadar da birbirine benziyor, öyle değil mi?

Devletin en kritik koltuklarında oturanların hatırı sayılır bir bölümü, ne yazık ki o makamın ağırlığının sorumluluklarını zihinlerinde ve yüreklerinde hissedemeyebiliyorlar.

Devlet disiplinini uygulayan,

Varsa devletin eksikliklerini gideren,

Gerekirse ağırlığını topluma hissettiren bir makam sahibi olmak gibi ‘’zor’’ bir idareci profilini benimsemektense;

Açıklamalarla gündemi değiştiren,

Devletin kasasını kullanarak yaptığı bazı uygulamaları muazzam icraatlarmış gibi gösteren,

Ve en nihayetinde, baktın olmadı, sürecin yargıya gideceğini ve halkın birbirine düşeceğini bildiği halde parmağının ardına saklanan ‘’kolay’’ bir siyasi profili benimsemeyi bu yurdun insanına reva görüyorlar!

Yurdumun insanı da onları hafızalarının bir köşesine illa ki yazıyor…

Dr. H. İlker İpekdal

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim