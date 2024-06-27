Güzelyurt’ta Bostancı trafik ışıklarında, iki aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır, üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14.50’de meydana gelen kazada yaralananlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazada ilk tespitlere biri ağır üç kişinin yaralandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.