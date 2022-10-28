Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu

Rum merkezi cezaevinde 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk bir mahkûmun dün akşam ölü bulunduğu haber verildi.

“Alphanews.live” haber sitesi, elde edinilen bilgilere göre, ismi Tansu Çıdan olan Kıbrıslı Türk mahkumun, Kürt kökenli bir mahkum tarafından kesici bir cisimle saldırıya uğradığından söz edildiğini yazarken, soruşturma memurlarının cezaevinden topladıkları ifadelere göre, dün Kıbrıslı Türk mahkum ile Kürt kökenli şahıs arasında, arka planında uyuşturucu meseleleriyle ilgili anlaşmazlıkların olduğu şiddetli bir kavga yaşandığını belirtti.

Kıbrıslı Türk'ün son üç gündür sürekli saldırıya uğradığı ve dövüldüğünden de söz edilen haberde, Kıbrıslı Türk mahkûmun, tasarrufunda büyük miktarda metamfitamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Kıbrıslı Türk’ün mahkûm arkadaşları tarafından hücresinde baygın bir halde bulunduğu, ambulans gelene kadar hemşirelerin ilk müdahalelerde bulunduğu, ancak mahkûmun hayata döndürülemediği belirtildi.

Sağlık görevlisinin Kıbrıslı Türk mahkumun hayatını kaybettiğini onayladığını ve ailesinin durumdan haberdar edildiğini yazan “Alphanews.live” haber sitesi, Kıbrıslı Türk’ün ölüm koşullarının netleştirilmesi için otopsi yapılması amacıyla cezaevine adli tabip çağrıldığını, öte yandan Rum polisinin de konuyla ilgili araştırma başlattığı kaydedildi.

Konuyla ilgili haberlerde, Rum Polisinin Kıbrıslı Türk mahkûmun ölümüyle ilgili olarak, kasten adam öldürme araştırması yapmakta olduğu vurgulandı.