Purnara Mülteci Kampı’nda kavga

Güney Kıbrıs’taki Purnara Mülteci Kampı’nda Salı akşamı kavga çıktığı ve 6 mültecinin tutuklandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Limasol sakini 28 yaşındaki bir yabancı uyruklu şahsın, elinde 150 santimlik demir sopa ile birlikte kamp içerisinde bulunan bir mülteciyle “aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için” kampa yasadışı yollarla giriş yaptığını ve polisin, şahsı gözaltına almaya çalıştığını yazdı.

Gazete, bu durum üzerine söz konusu şahıs ile birlikte gelen 7 kişinin polislere saldırdığını ve olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet ekiplerinin bölgeye gönderildiğini kaydetti.

Polisin kavgayı dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığını belirten gazete, çıkan olaylarda 6 yabancı uyruklunun gözaltına alınıp akabinde mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhlerinde tutukluluk emri verildiğini yazdı.