banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96154
ALTIN
276.581
DOLAR
5.7201
STERLİN
6.9069
EURO
6.3381
Üç yıldır kaçaktı!
ÜÇ YILDIR KAÇAKTI!
İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı
2 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Tartıştığı kız arkadaşını inşaat demiri ile dövdü
İNŞAAT DEMİRİ İLE DÖVDÜ
Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı
ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI
banner307

Lute, Eylül başında adaya geliyor

Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Lute, Eylül başında adaya geliyor

Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 07:08
Lute, Eylül başında adaya geliyor

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le telefonda görüştüğü, görüşmede Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda uzlaşıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Doğu Akdeniz’de Sinir Harbi-Lute’un Referans Şartları İçin Eylül Ayının Başında Gelmesinde Uzlaşı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafının gerginliği azaltma girişimlerine karşın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırma girişimlerinin sürdüğünü iddia etti.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün telefonda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüştüğünü belirterek, Lute-Anastasiadis görüşmesine ilişkin Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamasına yer verdi.

banner317
Prodromu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lute’un Eylül ayının ilk günlerinde adaya gelmesi konusunda Anastasiadis’le mutabık kaldıklarını duyurduğunu aktaran gazete, bu gelişmeler yaşanırken Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ise “Oruç Reis” gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru gelmekte olduğu yönünde “gerginliği arttırıcı” bir açıklama geldiğini yazdı.

Gazete, Türkiye’nin, hakkı olduğuna inandığı rolü elde etme yönünde hareket etmekte kararlı gözüktüğünü belirterek Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın ise “gerginliği arttırmayacak şekilde hareket etme kararı aldıkları” iddiasında da bulundu.

Diğer gazeteler de Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’e geleceği haberlerine geniş şekilde yer verdiler.

Son Güncelleme: 20.08.2019 13:02
Anahtar Kelimeler:
James Holl Lute
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı
ELAM merkez binasına kırmızı boyalı saldırı
Fransa’yla bir ortak tatbikat daha
Fransa’yla bir ortak tatbikat daha
İngilizlerden Güney Kıbrıs pasaportuna büyük ilgi
İngilizlerden Güney Kıbrıs pasaportuna büyük ilgi
Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba…
Gaziler geçidinin açılması için ortak çaba…
AKEL-DİKO, Anastasiadis’i indirmek için ittifak arayışında
AKEL-DİKO, Anastasiadis’i indirmek için ittifak arayışında
“Kültürel miras elçileri” projesine büyük ilgi
“Kültürel miras elçileri” projesine büyük ilgi
Ara bölgede film festivali
Ara bölgede film festivali
Kara para tartışmaları sürüyor
Kara para tartışmaları sürüyor
Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor
Prodromu, Türkiye’nin “tutum değiştirmesini“ umut ediyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim