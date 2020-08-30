Hava sıcaklığı artacak

GÜNEY KIBRIS'TA BUGÜN İÇİN TURUNCU, YARIN İÇİN İSE KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Hava sıcaklığının yarın daha da yükselerek, 44 derece olması bekleniyor.
Rum Meteoroloji Dairesi, yarın için hava sıcaklığının çok yüksek olacağı öngörüsüyle kırmızı uyarı yayınladı.
Uzmanlar, hava sıcaklığının 43 derece olduğu bugün için de turuncu alarm uyarısında bulunmuştu.
Hava sıcaklığının çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor.
Sıcak havaya bağlı olarak orman yangını riski de yükseldiğinden dikkatli olunması istendi.