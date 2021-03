Güney Kıbrıs Eastmed’ten dışlanıyor

Haravgi “Dörtlü İttifak Su Alıyor… EastMed Mısır’dan Geçecek!... Lefkoşa Miçotakis’in Yeni Fikrinden Rahatsız… Kıbrıs Kaybediyor, Jeopolitik Açıdan Mısır Kazanıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, To Vima isimli Yunan gazetesinde yayınlanan haberin “Lefkoşa’ya bomba gibi düştüğüne” dikkat çekti.

Habere göre To Vima, El Sisi, Miçotakis ve Netanyahu’nun, EastMed doğal gaz boru hattının “Kıbrıs sorunu ve Türkiye nedeniyle bela ve ağırlık olan Kıbrıs yerine Mısır’dan geçmesi” fikri üzerinde ciddiyetle çalıştığını” haber verdi.

Edindiği bilgilere dayanarak Rum Yönetiminin “ortaklarının, özellikle de Yunan Başbakanı’nın bu tavrından çok büyük rahatsızlık duyduğunu ve bu projenin güzergahında haberde ifade edilen değişikliğin söz konusu olduğunu yalanlamaya çalıştığını yazan gazete, uluslararası uzman diye nitelediği Haralambos Ellinas’ın da bu gazeteye “değişen bir şey yok, proje siyasi olmaya devam ediyor” yorumunda bulunduğunu aktardı.

Gazete To Vima’nın haberine dayanarak El Sisi’nin Miçotakis’e “çok ilgi çekici bir fikir sunduğunu ve ikilinin bu fikri teferruatıyla görüştüğünü, daha sonra Yunan Başbakan’ın bu fikri Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya iletmeyi üstlendiğini yazdı.

YENİ GÜZERGAH

Habere göre El Sisi ve Miçotakis’in fikri, EastMed doğal gaz boru hattının güzergahının, Leviathan’dan başlayıp, Kıbrıs’tan geçmek yerine Mısır’a yönelecek şekilde değiştirilmesi, oradan da Mısır-Libya hattında karadan devam etmesi ve Mısır-Yunanistan MEB bölgesinden geçerek Girit’e ulaşmasıyla ilgili. Daha sonra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri ile Avrupa’ya iletilmek üzere gerek Dedeağaç’a gerek başka bir noktaya taşınacak.

Miçotakis’in son Güney Kıbrıs ve Kudüs ziyareti sırasında bu öneri/fikri Anastasiadis ve Netanyahu ile teferruatıyla görüşüldüğünü, konunun Anastasiadis-Netanyahu görüşmesinde de ele alındığını belirten gazete, bu istişarelerin ardından Mısır’dan geniş bir heyetin Kudüs’e gittiğini ve İsrail’den Mısır’a doğal gaz boru hattı ihtimaline dair haberler çıktığını hatırlattı.

Gazete “Kıbrıs Kaybediyor, Mısır Kazanıyor” ara başlığı altında ise şu ifadelere yer verdi:



Ellinas ‘mega soru, bugün 5,5 dolardan doğal gaz sağlayabilen AB’nin İsrail’den Mısır’a 6 dolar maliyetle ulaşacak doğal gaza nereden alıcı bulunacağıdır. Dahası AB fosil yakıttan tamamen kurtulma eğilimindedir’ dedi.”

HARARİ: “AFRODİT-YASİ DOĞAL GAZ REZERVLERİNDEKİ ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLMELİ”

Öte yandan Fileleftheros İsrail’in Güney Kıbrıs’taki eski Büyükelçisi M. Harari’nin, “Globus” isimli İsrail dergisinde yayınlanan makalesinde, Güney Kıbrıs ile İsrail’in “Afrodit” (12. Parsel) ve “Yasai” parsellerindeki doğal gaz rezervleri ile ilgili anlaşmazlığın çözülmesi için harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre Harari “Kıbrıs ile ortak doğal gaz rezervuarıyla ilgili anlaşmazlığı çözmek için İsrail’in bölgesel ittifak sistemini kullanması, Biden hükümetinin de inisiyatif alması gerektiğini” belirtti. “Kıbrıs, İsrail ve Mısır MEB’lerinde doğal gaz bulunmasının, yeni bir bölgesel mimarlık geliştirilmesi açısından katalizör olduğuna” işaret eden Harari son 10 yıl içerisinde çok yakın hale gelen İsrail-Güney Kıbrıs ikili ilişkilerinin birçok şekilde diğer bölgesel işbirliklerinin mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Makalesinde Türkiye’nin son dönemde ABD, AB ve İsrail ile ilişkilerini iyileştirmeye ilgi gösterdiğine işaret ederek Güney Kıbrıs ile İsrail arasında “Afrodit/Yasai parselindeki doğal gazın ticari açıdan geliştirilmesiyle ilgili bir Kıbrıs-İsrail anlaşmasının, bölgesel işbirliğine katkı sağlayacağını” beliren Harari, ilişkileri çok da iyi olmayan İsrail ile Lübnan anlaşmaya çalışırken, ilişkileri çok iyi olan Güney Kıbrıs ile İsrail’in “teknik bir konuyu çözememesinin büyük şaşkınlık yarattığını” vurguladı. İki taraf arasında böyle bir anlaşmaya varılmasının Orta Doğu’ya cesaret verici bir mesaj vereceğini ayrıca Biden hükümeti tarafından selamlanacağını kaydeden Hariri parselin diğer bir sahibi olan Amerikan Chevron şirketinin de kısa süre önce “Doğu Akdeniz kulübüne” girdiğini hatırlattı.