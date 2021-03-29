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Güneşi patentlemek

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

29 Mart 2021, 04:02

Jonas Edward Salk.

Yahudi kökenli Amerikalı virolog ve tıp araştırmacısı.

New York'ta doğup, büyüdü.

New York Şehir Koleji ve New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp ve biyoloji öğrenimi gördü. Daha sonra, sıradan sağlıkçı doktor olmak yerine, araştırmacı doktor olmayı seçti ve 1939'da New York'taki uygulamalı öğrenim hizmeti veren Mount Sinai Hastanesi'nde staj öğrenimi gördü.

İki yıl sonra, Michigan Üniversitesi'nde doktora hocası Thomas Francis Jr.'ın öğrenim çatısı altında, viroloji ve virüsle oluşan grip hastalıkları alanında öğrenim görmesini sağlayacak bursu kazandı.

1952 yılında ABD, tarihinde görülen en korkutucu çocuk felci salgını ile karşı karşıya kalmıştı: 57.628çocuk felci vakası yaşandı.

Salk, salgından iki yıl sonra formaldehitle öldürülmüş virüsten aşı elde etmeyi başardı.

İlk olarak kendi karısı ve üç çocuğunu medya önünde aşıladı.

Ardından 1954 ve 1955 yıllarında yapılan geniş çapta tecrübeler, aşının çocuk felcine etkili olduğunu kesin olarak gösterdi.

Dr. Salk, ülke çapında kahraman ilan edildi.

1957 yılına gelindiğinde, Salk’ın aşısı sayesinde ABD’de görülen çocuk felci vakaları %80-90 oranında azaltılmıştı.

Salk, bulduğu çocuk felci aşısı için patent çıkarmamıştır.

Eğer patent çıkarsaydı 7 milyar dolar kazanç sağlayabilirdi.

O insanları kurtarmayı seçti.

Katıldığı bir televizyon programında sunucu ile arasında şu soru-cevap diyaloğu geçti:

Sunucu: Bu aşının patenti kimde?

Salk: Halktadır diyebilirim. Patent falan yok. Güneşi patentleyebilir misiniz?

Bu fotoğrafta, Jonas Stalk’ın sunucuya cevap verdiği sıradaki yüz ifadesini görüyoruz.

Ve Covid-19 pandemisi.

Bill Gates’in tanımı ile İlk Modern Pandemi.

Dünyayı büyük sıfırlamaya (the great reset) götüren pandemi.

Bill Gates, sayıları 100’ü geçen aşı ve gen araştırma laboratuvarının sponsoru olduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’nın başındaki isim.

Pandeminin seyrini anlayabilmek adına ağzından çıkan her lafı kaçırmamaya çalıştığımız kişi.

Yazılımcı olduğu dönemde, açık yazılımı değil, kodların para karşılığı satılması gerektiğini savunan ve yapan kişi.

Dünyanın en büyük tarım yatırımcısı.

İklim değişikliği mücadelesinde önümüzdeki dönemlerde adından çokça söz ettirecek kişi.

İnsanlığın kaderini etkileyen iki kişinin gülüşü var fotoğrafta.

Biri,aşısına patent istemeyen bilim insanıJonas Edward Salk’a ait.

Diğeri, Bill Gates’e.

Biri ‘’Güneşi patentleyebilir misiniz?’’ diye sormuştu güneş gibi gülümserken…

Diğeri…2011 yılında elinde tuttuğu menenjit aşısı ile gülümseyen, 2021 yılında Covid-19 aşılarından ne kadar kar edeceklerini açıklayan firmaların sponsoru…

Sırada güneş mi var?

Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/wiki/Jonas_Salk

İletişim: 0542-8529899

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