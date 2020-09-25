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YSK: “Son günlerde gelen ihbar ve şikayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı”

YSK EL İLANI DAĞITMA,  MİTİNG VE TOPLANTI DÜZENLEME YASAĞINI HATIRLATTI

25 Eylül 2020 Cuma 11:25
YSK: “Son günlerde gelen ihbar ve şikayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı”
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyuru yayımlayarak, seçim propagandası sürecinde, covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtımının yasak olduğunu, miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim’e kar izin verilmeyeceğini hatırlattı.
Son dönemde yasaklara uyulmadığıyla ilgili YSK’ya ihbar ve şikayetler geldiği dile getirilen duyuruda gerekli soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.
İlgili YSK duyurusu şöyle:

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“Yüksek Seçim Kurulu, seçim propagandası sürecinde Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtımının yasak olduğunu ‘Duyuru 19’ ile; Siyasal Parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1.10.2020 tarihine kadar izin verilmeyeceğini ‘Duyuru 20’ ile duyurmuştur. 
Son günlerde belirtilen yasaklara uymayan ve izinsiz olarak kitle toplantısı düzenleyenler olduğu konusunda yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine gerekli soruşturmaların başlatılması yanında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlara ve yaptığı duyurulara uyulmasının zorunlu olduğunun bir kez daha tüm siyasal partilere, bağımsız adaylara, ilgililere ve görevlilere hatırlatılması gerekli görülmüştür.”
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 11:29
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Seçim Kurulu
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