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YKP, Avrupa Sol Partisi’nin genel kurulunda Maraş ile ilgili tasarının kabul edildiğini açıkladı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin internet üzerinden gerçekleştirilen genel kurulunda  Maraş ile ilgili ortak karar tasarısının  oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 16:09
YKP, Avrupa Sol Partisi’nin genel kurulunda Maraş ile ilgili tasarının kabul edildiğini açıkladı
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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi’nin internet üzerinden gerçekleştirilen genel kurulunda  Maraş ile ilgili ortak karar tasarısının  oy birliği ile kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, AKEL, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ve Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Avrupa Sol Partisi’nin Genel Kurul’una kapalı Maraş ile ilgili ortak karar tasarısı sundu, tasarı oy birliği ile kabul edildi. 
YKP’nin de gözlemci üyesi olduğu toplantılara partiyi temsilen katılan Murat Kanatlı yazılı açıklama ile  kapalı Maraş hakkında alınan kararı aktardı.
Buna göre, Maraş’ın açılması “hukuk dışı” olarak nitelendirildi, bunun BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Parlamentosu kararlarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu savunuldu.

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Türkiye’nin Maraş’a hukuk dışı şekilde nüfus yerleştirilme hedefinde olduğu öne sürüldü. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs sorununda bütünlüklü çözüm perspektifini baltaladığı iddia edildi ve ülke kınandı.
Garantiler ‘yabancıların çağdışı rejimi” ifadesiyle nitelendirilerek, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesi Kıbrıslıların insan haklarının ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi Kıbrıs’ta siyasi eşitliğin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyona dayalı çözüme destek belirtildi.
Kıbrıs’taki çözümün Doğu Akdeniz ve Orta Doğu gibi çalkantılı bölgedeki sorunların çözümüne de katkıda bulanacağı ifade edilirken, “Olası çözüm, Kıbrıs’ı Avrupa ve bölge arasında barış köprüsüne dönüştürecek” denildi.
 

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Son Güncelleme: 12.10.2020 16:50
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