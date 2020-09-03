Yine trafik kazası

Değirmenlik taş ocakları mevkiinde devrilen su tankerinin 53 yaşındaki sürücüsü Mükerrem Ertosun ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Değirmenlik taş ocakları mevkiinde devrilen su tankerinin 53 yaşındaki sürücüsü Mükerrem Ertosun ağır yaralandı.
Değirmenlik taş ocakları mevkiinde devrilen su tankerinin 53 yaşındaki sürücüsü Mükerrem Ertosun ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.