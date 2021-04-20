banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK’ta yeni dönem
YÖDAK’ta yeni dönem
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa...
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
banner376

Yedikonuk – Mehmetçik yolunda kaza… 1 yaralı!

Van aracın sürücüsü yaralandı..

20 Nisan 2021 Salı 10:48
Yedikonuk – Mehmetçik yolunda kaza… 1 yaralı!
banner337

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 08:15 sıralarında, Yedikonuk – Mehmetçik Anayolunun 5. kilometresinde, Muharrem Bayramov (E-38), yönetimindeki SF 841 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesi’ne ait Muhammet Usta (E-40) yönetimindeki NV 034 plakalı çöp kamyonu ile çarpışmışlardır.

banner341
Polisten alınan bilgilere göre, kaza sonucu yaralanan SF 841 plakalı araç sürücüsü Muharrem Bayramov kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yedikonuk – Mehmetçik Yolunda Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu Kathimerini'ye konuştu
Hasipoğlu Kathimerini'ye konuştu
japon araştırmacılardan mucize buluş!
japon araştırmacılardan mucize buluş!
Hava durumu
Hava durumu
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz covid-19 aşısı daha gönderildi
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz covid-19 aşısı daha gönderildi
PGM'de terfiler gerçekleşti.. İşte tam liste...
PGM'de terfiler gerçekleşti.. İşte tam liste...
Saner: Türkiye’den bu geceyarısından sonra 40 bin doz aşı gelecek
Saner: Türkiye’den bu geceyarısından sonra 40 bin doz aşı gelecek
KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka
KKTC'de 55 'i yerel olan 67 yeni vaka
Bu Memleket Bizim Platformu federal çözüm çağrısında bulundu
Bu Memleket Bizim Platformu federal çözüm çağrısında bulundu
YÖDAK’ta yeni dönem
YÖDAK’ta yeni dönem
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim