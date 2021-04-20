Yedikonuk – Mehmetçik yolunda kaza… 1 yaralı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 08:15 sıralarında, Yedikonuk – Mehmetçik Anayolunun 5. kilometresinde, Muharrem Bayramov (E-38), yönetimindeki SF 841 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mehmetçik Belediyesi’ne ait Muhammet Usta (E-40) yönetimindeki NV 034 plakalı çöp kamyonu ile çarpışmışlardır.

Polisten alınan bilgilere göre, kaza sonucu yaralanan SF 841 plakalı araç sürücüsü Muharrem Bayramov kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.