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YDP’den GKK Komutan Yardımcılığı atamasıyla ilgili değerlendirme

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, doğum yerleri dolayısıyla kişilerin KKTC’de hakkı olan yerlere gelemediğini savunarak, “Terfilerde köken, liyakatın önüne geçmemeli” dedi.

YDP’den GKK Komutan Yardımcılığı atamasıyla ilgili değerlendirme

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, doğum yerleri dolayısıyla kişilerin KKTC’de hakkı olan yerlere gelemediğini savunarak, “Terfilerde köken, liyakatın önüne geçmemeli” dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 07:56
YDP’den GKK Komutan Yardımcılığı atamasıyla ilgili değerlendirme


Azer Özkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Komutan Yardımcılığı atamasıyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun atamada liyakata değil adayların doğum yeri ve kökenine bakarak değerlendirme yaptığı izlenimi edindiklerini belirtti.
Özkan, “Yüksek Değerlendirme Kurulu Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalı” dedi.

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Bu göreve atanan kişiyle ilgili bir itirazları olmadığını, görevini başarıyla yerine getireceğine dair şüphe de duymadıklarını kaydeden Özkan, sadece hangi kriterlerin dikkate alındığını bilmek istediklerini belirtti.
Azer Özkan, “YDP olarak biz, yarım asır önce buraya gelen, burada doğan, büyüyen, okuyup makam, mevki sahibi olan, bu ülkeye ‘vatanım’ diyerek samimiyetle hizmet eden bazı kişilerin, doğum yerleri dolayısıyla hakkı olan yerlere gelememesine itiraz ediyoruz. Kamuoyunun dikkatini bu anomaliye çekmek istiyoruz” dedi.

 

Son Güncelleme: 04.08.2019 13:03
Anahtar Kelimeler:
YDP
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