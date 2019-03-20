Yarın elektrik kesintisi var

Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Beyarmudu köyünün elektrik enerjisi yarın 09:30 ile 10:30 saatleri arası kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın ayrıca 09:00 ile 16:00 saatleri arasında İskele girişinde bulunan Beko bayisi, Omega Fitness spor salonu ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Kesintilerin şebekede yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı yapılacağı kaydedildi.
Türkmenköy, Akdoğan Atmaca Bölgesi, su motorları, ağıllar ve Beyarmudu köyünün elektrik enerjisi yarın 09:30 ile 10:30 saatleri arası kesik olacak.