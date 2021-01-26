Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

Aşağı Bostancı, İzzet Kombos Bulvarı, Zübeyde Hamit Sokak, Yalova Spor Kulübü ve civarına yarın elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesintinin 10:00- 14:30 saatleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo değiştirme çalışması nedeniyle, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler yoluna elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.