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Yağışlı hava devam edecek

07 Kasım 2022 Pazartesi 15:45
Yağışlı hava devam edecek

Ülke serin ve nemli hava kültesinin etkisi altında. Yarından cumaya kadar yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında olacak. 

Meteoroloji Dairesi’nin 8-14 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından cumaya kadar yer yer sağanak var. Perşembe günü yağmurun doğu kesimlere düşmesi bekleniyor. Hafta sonu hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki haftanın ilk gününde de hava parçalı bulutlu geçecek.

8-14 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığı 21-24 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

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Son Güncelleme: 07.11.2022 16:28
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