Yağış miktarı

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 8.00 itibarıyla son 24 saatte Alevkayası’nda metrekareye 10 kilogram, Gazimağusa’da 5 kilogram, Kantara, Akdeniz, Serdarlı ve Çamlıbel’de 2 kilogram, Girne, Esentepe, Tatlısu, Kozanköy’de 1 kilogram yağış kaydedildi.

Yağış alan diğer bölgelerde ise metrekareye 1 kilogramdan az yağış düştüğü belirtildi.

