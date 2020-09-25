banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1120
ALTIN
457.745
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7232
EURO
8.8768
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Vergi-sen, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele Ve Güzelyurt Şubelerindeki Veznelerinde Grev Kararı Aldı

Vergi-Sen, bugün, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt şubelerindeki veznelerinde grev kararı aldı.

25 Eylül 2020 Cuma 08:57
Vergi-sen, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele Ve Güzelyurt Şubelerindeki Veznelerinde Grev Kararı Aldı
banner337
banner351

Vergi-Sen, bugün, Vergi Dairesi'nin, Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt şubelerindeki veznelerinde grev kararı aldı.
Vergi-Sen, "Daire yönetiminin rotasyon konusundaki duyarsızlığı ve Kamu çalışanları arasındaki eşitsizliği" protesto etmek amacıyla başlattığı grevi, hükümet, hukuk ve insan sağlığını koruyucu zemininde kararlar almadığı takdirde çalışanların sağlığını ve eşitliğini koruma mücadelelerini artırarak sürdüreceklerini belirtti.
Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yaptığı yazılı açıklamada, sorumlu sendikacılık örneği göstererek pandemi süresince tüm üyelerinin, vergi dairesindeki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettirmesine vesile olduğunu, sorumluluk örneği ile hareket ettiklerini, kendi sağlıklarını ve aile sağlığını hiçe sayarak vatandaşlara kesintisiz hizmet verdiklerini söyledi.

banner341
Uzun, hükümet tarafından Keyfi ve ayaküstü alınan kararla diğer kamu çalışanları rotasyon usulüne geçerken vergi dairesi çalışanlarının sağlıklarını korumak ve dairedeki birimlerin kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yönetime sundukları önerilerin kaale alınmadığına işaret etti.
Daire yönetiminin bu duyarsızlığına ve Kamu çalışanları arasındaki bu eşitsizliğin uygulanmasını protesto etmek amacı ile Girne, Mağusa, İskele ve Güzelyurt şubelerindeki veznelerde greve gitme kararı aldığını vurgulayan Uzun,  “Vergi Dairesi çalışanlarının sağlığı diğer Kamu çalışanlarından daha değersiz değildir.” Dedi.
 

banner360
Son Güncelleme: 25.09.2020 09:24
Anahtar Kelimeler:
Vergisen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS, kamuda rotasyon talebiyle üç dairede iş bıraktı
KTAMS, kamuda rotasyon talebiyle üç dairede iş bıraktı
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
Türkiye’nin KKTC’deki sağlık sınavı
Türkiye’nin KKTC’deki sağlık sınavı
Denktaş’tan hem Tatar’a hem Gezici’ye tepki
Denktaş’tan hem Tatar’a hem Gezici’ye tepki
Hastalık doğru beslenme ve egzersizlerle engellenebilir
Hastalık doğru beslenme ve egzersizlerle engellenebilir
25 Eylül 2020 Cuma Gündemi
25 Eylül 2020 Cuma Gündemi
Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı
Korkunç trafik kazası: 9 kişi yaralandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim