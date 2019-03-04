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Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi

Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi

04 Mart 2019 Pazartesi 14:39
Vergi-sen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirdi

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) Genel Sekreteri Ediz Uzun, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nı eleştirerek, ülkedeki birçok sorunun mevcut yasalarla çözülebileceğini, reform yapılması gerekenin siyasilerin zihinlerindeki siyaset anlayışı olduğunu savundu.
Yasa tasarısı konusunda yazılı açıklama yapan Uzun, yasa tasarısının tartışılmasını engellemek için özel sektör emekçileri ile kamu çalışanlarının karşı karşıya getirilmek istendiğini öne sürdü.
Uzun, “Şimdiki çarpık durumun mimarı olan bazı siyasiler, basın yayın organlarında mevcut yasayı, kamudaki verimsizliğin nedeni olarak gösterip, çalışanların hak ve menfaatlerini budayarak verimliliği artırılacağı söylemi ile kamuoyunu yanıltmaktadır” iddiasına bulundu.
Uzun’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Siyasilere soruyoruz: Mevcut Kamu Görevlileri Yasası'nda;
1-) “Parti bayrağını, seçim zamanı çemberlerde sallayanlar yönetici yapılır” yazdığı için mi yeni yasada yönetici atama şekli değiştirilmek isteniyor.
2-) “Kamuda üst düzey terfiler liyakate göre değil de partilerin örgüt binalarında belirlenir” , yazdığı için mi yeni yasada terfi şekli değiştirilmek isteniyor.
3-) “Parti mensuplarının çocukları, eşleri evlerine yakın dairelerde çalıştırılır ve seçim zamanı broşür dağıtması için izin verilir”, yazdığı için mi yeni yasada nakil şekilleri ve izinler değiştiriliyor?
Bunların hiçbiri mevcut yasada yazmıyor ancak yıllardır yukarıdaki bu ve bunun gibi partizanca uygulamalar neticesinde kamu maalesef her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Her dönem liyakat değil partizanlık değerli kılınmıştır. Siyasilerin, koltuk sevdası, memleket sevdasına dönüşmediği sürece, en iyi yasalar getirilse bile, kamuda verimliliği artırmak laftan öteye gitmeyecektir. Siyasiler, gerçek sorunların yasalarda değil de kendilerinde olduğunu, reform yapılması gerekenin, kendi zihinlerindeki siyaset anlayışı olması gerektiğini anladıkları gün, ülkedeki birçok sorun mevcut yasalarla zaten çözülecektir.”
Uzun, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerinin geriye çekileceği en küçük bir yasa maddesine bile direneceklerini, tüm yasal mücadele yollarını, bedeli ne olursa olsun, sonuna kadar kullanacaklarını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 17:47
Anahtar Kelimeler:
Vergisen
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