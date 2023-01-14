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Vergi Dairesi elemanları marketlerde kâr oranı denetimi yaptı

14 Ocak 2023 Cumartesi 08:42
Vergi Dairesi elemanları marketlerde kâr oranı denetimi yaptı

Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından sürdürülen denetimler kapsamında büyük ölçekli marketlerde satılan gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanan kâr oranını tespit etmek için perakende fiyat kontrolü yapıldı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre denetimlerde Lefkoşa bölgesinde 5 ayrı ekiple 25 market, Güzelyurt bölgesinde 9 ayrı ekiple 40 market, Girne bölgesinde 3 ayrı ekiple 9 market, Gazimağusa bölgesinde 5 ayrı ekiple 14 markette karlılık hesaplaması için fiyat kontrolü yapıldı.

Denetimlerde yüksek kârlılığın önüne geçilmesi ve kâr oranlarının ortaya çıkartılması hedeflendi.

Maliye Bakanı Alişan Şan yaptığı açıklamada, bundan sonraki süreçte denetimlerin sıklaşacağını, fiyat artışı şeklinde halkın üzerine yansıtılan yüksek kâr oranlarının tespit edileceğini ve ekonomindeki fiyat kontrolünün sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

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