Uyuşturucudan 4 tutuklu

06.03.2020 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, D.A.(E-26)’nın tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve söz konusu şahsın yolcu olarak bulunduğu A.K.(K-22)’nin sorumluluğunda bulunan araçta yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. D.A. ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (K-22) ve M.U.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.